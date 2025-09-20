Visite gratuite de Castanea – Espace découverte de la Châtaigne d’Ardèche Espace Castanea Joyeuse

Visite gratuite de Castanea – Espace découverte de la Châtaigne d’Ardèche 20 et 21 septembre Espace Castanea Ardèche

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vivez une immersion dans la culture de la châtaigne d’ Ardèche, dans un sublime bâtiment du 17ème siècle !

Fruit emblématique de l’Ardèche, la châtaigne appartient aujourd’hui au patrimoine gastronomique du département et en fait sa fierté !

Espace Castanea Parvis de l'église, 07260 Joyeuse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

04 75 39 90 66 http://www.castanea-ardeche.com

Situé au cœur de la ville médiévale de Joyeuse, l'ancien collège religieux des Oratoriens (XVIIe siècle) abrite Castanea -Espace découverte de la châtaigne d'Ardèche. Bien plus qu'un Musée de la Châtaigne ! La Châtaigne, fruit emblématique d'un département. Au fil des espaces regardez se dessiner la longue et émouvante histoire des Ardéchois et de la châtaigne. Aujourd'hui encore la châtaigne a un avenir prometteur en Ardèche : Tendez l'oreille et écoutez le témoignage de castanéiculteurs passionnés. Traductions en allemand, anglais et néerlandais. Boutique « Châtaigne » 100% locale : retrouvez les délicieux produits de castanéiculteurs des Cévennes d'Ardèche

