Visite gratuite de la Maison des insectes Maison des insectes Carrières-sous-Poissy

Visite gratuite de la Maison des insectes Maison des insectes Carrières-sous-Poissy samedi 20 septembre 2025.

Visite gratuite de la Maison des insectes Samedi 20 septembre, 14h00 Maison des insectes Yvelines

Visite gratuite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez rencontrer des insectes en vrai, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, au travers d’une visite ludique, sensible et qui bouscule les idées reçues.

Toutes les tailles, formes et couleurs sont au rendez-vous. Au cœur d’une scénographie originale, nous sommes là pour vous donner à voir les insectes d’un œil nouveau !

Maison des insectes 718 avenue du docteur Marcel Touboul Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 82 87 00 50 https://www.insectes.org/ https://fr-fr.facebook.com/opie.national/;https://www.instagram.com/opie_insectes/;https://twitter.com/Opie_insectes Située au coeur du parc départemental du Peuple de l’Herbe, en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, la Maison des insectes est un bâtiment à l’architecture remarquable. Cette dernière a été inspirée par la présence de cabanes de pêcheurs et de péniches qui ont habité le site le long de la Seine. Elle est composée de l’emboîtement sur un seul niveau de plusieurs “maisons-barges” reprenant la forme archétypale des cabanes. Les architectes ont choisi de recourir à des techniques constructives simples pour une ossature légère de portiques préfabriqués en bois. Les portiques en lamellé-collé sont fermés par des matériaux créant des transparences : une alternance de bardage (tasseaux de bois naturels ou peints) et des panneaux translucides de polycarbonate. Le choix de ce mode de construction a permis l’intégration des savoir-faire et des entreprises locales. Elle abrite deux expositions sur le thème de la biodiversité. L’une permanente d’insectes vivants pour découvrir leurs rôles et place essentiels au sein de la biodiversité et une exposition temporaire gérée par le département des Yvelines. Parking d’environ 40 places, accès cycliste avec une piste cyclable, 2 lignes de bus (lignes 1 et 2) desservent la Maison des insectes, aménagée pour personne à mobilité réduite.

Visite libre

@Opie