Visite gratuite de la Spiruline de Retz et Algues de Retz La Plaine-sur-Mer

Visite gratuite de la Spiruline de Retz et Algues de Retz

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-08-29 16:00:00

fin : 2025-09-03

2025-08-29 2025-08-30 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-03

La Ferme des Roseaux découvrez la production de la Spiriline de Retz et la récolte des Algues de Retz à La Plaine-sur-Mer.

Hugo et Marion,deux producteurs artisans passionnés vous accueillent dans leur ferme éco-responsable à deux pas de l’océan, pour vous faire découvrir leur savoir-faire.

De la culture de spiruline paysanne à la cueillette d’algues marines, ils vous feront partager le métier de spirulinier et d’algoculteur.

Au programme:

La visite vous permettra de découvrir les secrets de la culture de la spiruline, cette microalgue bleu-vert aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants, elle est considérée comme un super-aliment par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Vous en apprendrez davantage sur ses bienfaits pour la santé et sur les différentes façons de la consommer.

Infos pratiques:

Visite adaptée à tous les publics

Pas besoin de réserver

Gamme de produits Spiruline de Retz et Algues de Retz disponible dans la boutique

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 23 29 contact@spiruline-de-retz.fr

English :

La Ferme des Roseaux: discover the production of Spiriline de Retz and the harvesting of Algues de Retz at La Plaine-sur-Mer.

German :

La Ferme des Roseaux: Erfahren Sie mehr über die Herstellung der Spiriline de Retz und die Ernte der Algues de Retz in La Plaine-sur-Mer.

Italiano :

La Ferme des Roseaux: scoprite la produzione della Spiriline de Retz e la raccolta dell’alga Retz a La Plaine-sur-Mer.

Espanol :

La Ferme des Roseaux: descubra la producción de Spiriline de Retz y la recolección de algas de Retz en La Plaine-sur-Mer.

