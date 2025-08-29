Visite gratuite de la Spiruline de Retz et Algues de Retz La Plaine-sur-Mer
Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
2025-08-29 16:00:00
2025-09-03
La Ferme des Roseaux découvrez la production de la Spiriline de Retz et la récolte des Algues de Retz à La Plaine-sur-Mer.
Hugo et Marion,deux producteurs artisans passionnés vous accueillent dans leur ferme éco-responsable à deux pas de l’océan, pour vous faire découvrir leur savoir-faire.
De la culture de spiruline paysanne à la cueillette d’algues marines, ils vous feront partager le métier de spirulinier et d’algoculteur.
Au programme:
La visite vous permettra de découvrir les secrets de la culture de la spiruline, cette microalgue bleu-vert aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants, elle est considérée comme un super-aliment par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Vous en apprendrez davantage sur ses bienfaits pour la santé et sur les différentes façons de la consommer.
Infos pratiques:
Visite adaptée à tous les publics
Pas besoin de réserver
Gamme de produits Spiruline de Retz et Algues de Retz disponible dans la boutique
Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 23 29 contact@spiruline-de-retz.fr
English :
La Ferme des Roseaux: discover the production of Spiriline de Retz and the harvesting of Algues de Retz at La Plaine-sur-Mer.
German :
La Ferme des Roseaux: Erfahren Sie mehr über die Herstellung der Spiriline de Retz und die Ernte der Algues de Retz in La Plaine-sur-Mer.
Italiano :
La Ferme des Roseaux: scoprite la produzione della Spiriline de Retz e la raccolta dell’alga Retz a La Plaine-sur-Mer.
Espanol :
La Ferme des Roseaux: descubra la producción de Spiriline de Retz y la recolección de algas de Retz en La Plaine-sur-Mer.
