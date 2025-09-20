Visite gratuite de la Tour des Anglais Donjon dit Tour des Anglais Saugues

Visite gratuite de la Tour des Anglais 20 et 21 septembre Donjon dit Tour des Anglais Haute-Loire

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plongez dans l’histoire médiévale du Gévaudan en visitant cette impressionnante tour de guet du XIVᵉ siècle, vestige des anciennes fortifications de Saugues. Symbole de résistance face aux invasions anglaises pendant la Guerre de Cent Ans, elle offre aujourd’hui un panorama exceptionnel sur la ville et ses alentours.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’accès à la Tour des Anglais sera exceptionnellement gratuit. Une belle opportunité de découvrir ce monument emblématique et son riche passé.

Exposition de photographies de Vinciane Liners.

Donjon dit Tour des Anglais 55 Rue des Noisetiers, 43170 Saugues, France Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes La tour s’élève au centre de la ville et porte l’horloge communale. C’est le seul reste important des fortifications et elle devait être reliée à une courtine. Une porte s’ouvrant côté sud à l’étage indique cet accès. Présence, au sommet, de mâchicoulis et petits mâchicoulis saillants et détachés sur les contreforts. L’emploi exclusif de pierres en lave noire dans les parties hautes laisse supposer un parti de décoration adopté par le constructeur. A l’ouest, la porte d’entrée était défendue par un mâchicoulis et deux portes. Une échelle conduisait au premier plancher. A partir de ce point, l’escalier est localisé à l’ouest, desservant à la fois de petits réduits et quelques meurtrières. La salle haute est voûtée en berceau ogival. Cet ensemble de défense, la complication des passages, la forme des arcs indiquent le XIIIe siècle.

© Commune de Saugues