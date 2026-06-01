Visite gratuite des expositions archéologiques du Musée Gorenjska, Kranj, Mestna hiša, Kranj

Visite gratuite des expositions archéologiques du Musée Gorenjska 13 et 14 juin Kranj, Mestna hiša

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Musée Gorenjska ouvre ses portes à tous ceux qui s’intéressent à l’archéologie !

Le samedi 13.6. Et le dimanche 14.6., l’entrée gratuite sera faite à l’exposition archéologique permanente fil de fer dans l’Hôtel de ville, à l’exposition permanente dans les paillettes de ferrures dans le château de Khislstein et à l’ossuaire à côté de l’église de Kancijan sur la place principale de Kranj.

Pendant cette période, toutes les publications archéologiques du Musée Gorenjska seront réduites de 50%.

Kranj, Mestna hiša Glavni trg 4, 4000 Kranj Kranj 4000 Huje + 386 4 201 39 80 https://www.gorenjski-muzej.si/lokacije/mestna-hisa/

JEA

Tomaž Lauko © Gorenjski muzej