Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine rue des Forges Baignes

Informations pratiques

Baignes

Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine

rue des Forges Forges de Baignes Baignes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La visite permet l’immersion dans le quotidien des travailleurs s’ouvrant sur

les anciens logements ouvriers, les bureaux et la salle des machines avec son

exposition permanente d’outils, de documents mais aussi de productions de

Baignes. Restent également deux cubilots, mémoires de ce riche passé.

A découvrir : Salle des machines / Ancien bureau / Logements ouvriers avec collection d’outils

et maquettes / Orangerie avec collection Jean Bauquerey .

rue des Forges Forges de Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 82 44 afb70@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine Baignes a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE