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Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine rue des Forges Baignes

samedi 19 septembre 2026 · rue des Forges · Baignes

Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine rue des Forges Baignes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue des Forges
Adresse
Forges de Baignes
Ville
70000 Baignes
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Baignes

Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine

rue des Forges Forges de Baignes Baignes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La visite permet l’immersion dans le quotidien des travailleurs s’ouvrant sur
les anciens logements ouvriers, les bureaux et la salle des machines avec son
exposition permanente d’outils, de documents mais aussi de productions de
Baignes. Restent également deux cubilots, mémoires de ce riche passé.
A découvrir : Salle des machines / Ancien bureau / Logements ouvriers avec collection d’outils
et maquettes / Orangerie avec collection Jean Bauquerey   .

rue des Forges Forges de Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 82 44  afb70@laposte.net

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English : Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite gratuite des Forges de Baignes : Journées Européennes du Patrimoine Baignes a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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