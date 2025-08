Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Place de la Petite Mission Bergerac

Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Place de la Petite Mission Bergerac dimanche 1 décembre 2024.

Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne

Début : 2024-12-01

fin : 2025-02-02

Dates: 2024-12-01 2025-01-05 2025-02-02 2025-03-02 2025-04-06 2025-05-04 2025-06-01 2025-07-06 2025-08-03 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Le pôle patrimonial et culturel Dordonha est ouvert et gratuit ce dimanche. Le moment est tout trouvé pour une sortie à Bergerac ! Les enfants sont les bienvenus, guidés dans leur parcours par des livrets-jeu qui affûteront leur sens de l’observation.

Venez découvrir ou (re)découvrir Dordonha, qui abrite également le Musée Costi.

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

English : Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

The Dordonha heritage and cultural center is open and free this Sunday. It’s the perfect time for a day out in Bergerac! Children are welcome to join in the fun, guided by booklets to sharpen their sense of observation.

German : Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

Das Kulturerbe- und Kulturzentrum Dordonha ist an diesem Sonntag geöffnet und kostenlos. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen Ausflug nach Bergerac! Kinder sind herzlich willkommen und werden auf ihrem Rundgang von Spielbüchern begleitet, die ihren Beobachtungssinn schärfen.

Italiano :

Il centro culturale e patrimoniale di Dordonha è aperto e gratuito questa domenica. L’ideale per una giornata a Bergerac! I bambini sono invitati a partecipare al divertimento, guidati da libretti per affinare il loro senso di osservazione.

Espanol : Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

El centro patrimonial y cultural de Dordonha abre sus puertas gratuitamente este domingo. La cita perfecta para pasar un día en Bergerac Los niños son bienvenidos, guiados por cuadernillos para agudizar su sentido de la observación.

