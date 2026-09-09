Visite gratuite du Château de la Trémolière, Château de la Trémolière et verger de Déduit, Anglards-de-Salers

Informations pratiques

Visite gratuite du Château de la Trémolière 19 et 20 septembre Château de la Trémolière et verger de Déduit Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrée gratuite pour la visite du château avec la tenture de 10 tapisseries d’Aubusson « Le bestiaire fantastique », le « jardin de Déduit » classé jardin remarquable et l’exposition d’été « Astrid de la Forest ».

Château de la Trémolière et verger de Déduit Rue du Château de la Tremoliere, 15380 Anglards-de-Salers, France Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33471400572 https://www.lechateaudelatremoliere.fr Gentilhommière édifiée au XVe siècle puis modifiée intérieurement au XVIIIe. L’intérieur présente un bon exemple de décor d’une maison campagnarde auvergnate à la fin du règne de Louis XIV (tapisseries du XVIe siècle ; boiseries du XVIIIe). Le château est un bâtiment rectangulaire (fin du XVe siècle) flanqué d’une tour ronde à l’est contenant l’escalier (1685). Les salles des premier et deuxième étages sont ornées de peintures sur trumeaux disposés au-dessus des cheminées, des portes ou des placards. Ces peintures témoignent de l’activité artistique régionale à l’époque et sont sans doute l’œuvre de l’atelier de la famille Fabry.

Entrée gratuite pour la visite du château avec la tenture de 10 tapisseries d’Aubusson « Le bestiaire fantastique », le « jardin de Déduit » classé jardin remarquable et l’exposition d’été « Astrid de la…

© Mairie d’Anglards-de-Salers