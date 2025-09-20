Visite gratuite du Musée de la Résistance aux J.E.P. Auvers

Le Mont Mouchet Auvers Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite gratuite du Musée de la Résistance du Mont Mouchet aux Journées Européennes du Patrimoine.

Le Mont Mouchet Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.auvers@wanadoo.fr

English :

Free visit to the Mont Mouchet Resistance Museum during the European Heritage Days.

German :

Kostenloser Besuch des Widerstandsmuseums auf dem Mont Mouchet an den Europäischen Tagen des Kulturerbes.

Italiano :

Visita gratuita al Museo della Resistenza di Mont Mouchet durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visita gratuita al Museo de la Resistencia de Mont Mouchet durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

