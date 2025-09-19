Visite gratuite du musée des Arts et Métiers du Livre & exposition : « Là-bas (si j’y suis), l’exil dans la collection Cérès Franco » Musée des Arts et Métiers du Livre Montolieu

Visite gratuite du musée des Arts et Métiers du Livre & exposition : « Là-bas (si j’y suis), l’exil dans la collection Cérès Franco » 19 – 21 septembre Musée des Arts et Métiers du Livre Aude

Visite libre et gratuite.

Début : 2025-09-19T10:+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T18:+

Les deux Musées de Montolieu se retrouvent et collaborent pour vous présenter cette exposition inédite des œuvres de la collection Cérès Franco au sein du Musée des Arts et Métiers du Livre.

Avec près de 39 nationalités représentées, la collection de la galeriste d’origine brésilienne Cérès Franco se plaît à se définir comme le témoignage d’un « art sans frontières ». Au-delà des étiquettes artistiques -et toujours restrictives- qui la composent, la collection se veut la trace du destin d’artistes divers, forcés d’une manière ou d’une autre à considérer une forme de décentrement. Exilés de leurs pays, chantant le retour d’une terre, en proie à leurs propres démons, tous n’auront de cesse d’exprimer en toute subjectivité les différentes expressions du passage, de l’ailleurs, et de tout ce qu’il faut accepter pour somme toute s’y retrouver.

Le XXème siècle propose l’étonnant paradoxe d’être le centenaire du progrès social et sanitaire, tout en étant celui de la destruction et des déplacements de masse. Face à l’ampleur des drames, les images traditionnelles de l’exil sont dépassées, et d’autres formes plus personnelles apparaissent. La collection de Cérès Franco possède la rareté d’exprimer très directement les sentiments parfois antagonistes d’un départ forcé, et forme à ce titre un témoignage notable des souffrances et des joies de trouver un ailleurs, malgré tout.

Cette exposition se propose, en quelques tableaux issus de la Coopérative-musée Cérès Franco, de réfléchir sur le voyage subi à travers le concept de la « déterritorialisation » , crée par Gilles Deleuze et Félix Guettari dans L’Anti-Œdipe (1972) : en partant du « eux » des exilés jusqu’au « nous » des corps blessés, l’accrochage travaillera à décontextualiser l’œuvre, pour mieux la resituer dans un autre contexte. Et en premier lieu, celui où vous posez les pieds : Montolieu fut en effet l’un des camps d’internement de la Retirada.

Ailleurs, y serez-vous ?

Musée des Arts et Métiers du Livre 39 rue de la Mairie, 11170 Montolieu Montolieu 11170 Aude Occitanie 04 68 24 80 04 http://www.montolieu-livre.fr https://www.facebook.com/Montolieu-Village-du-Livre-et-des-Arts-109746894657727 Ce musée est le siège d’une association créée en 1990 par Michel Braibant, relieur. L’exposition permanente retrace l’histoire de l’écriture et des métiers du livre. Y sont présentées également des expositions temporaires. Des stages et ateliers sont proposés à un public scolaire, familial ou professionnel. Parkings aménagés dans le village.

© Coopérative-Musée Cérès Franco