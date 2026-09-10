Visite gratuite du Musée du Loup, Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec

Informations pratiques

Visite gratuite du Musée du Loup 19 et 20 septembre Musée du loup Finistère

Dernière entrée à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée sera ouvert gratuitement au public lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Musée du loup 3, Rue du calvaire 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne http://www.museeduloup.fr/ Partez sur les traces du loup

Le musée sera ouvert gratuitement au public lors des Journées Européennes du Patrimoine.

©musee du loup