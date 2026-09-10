AGENDA · Le Cloître-Saint-Thégonnec
Visite gratuite du Musée du Loup, Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec
samedi 19 septembre 2026 · Musée du loup · Le Cloître-Saint-Thégonnec
Informations pratiques
Visite gratuite du Musée du Loup 19 et 20 septembre Musée du loup Finistère
Dernière entrée à 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée sera ouvert gratuitement au public lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Musée du loup 3, Rue du calvaire 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne http://www.museeduloup.fr/ Partez sur les traces du loup
Le musée sera ouvert gratuitement au public lors des Journées Européennes du Patrimoine.
©musee du loup