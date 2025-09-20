Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher Maison Yves Rocher La Gacilly

Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher Maison Yves Rocher La Gacilly samedi 20 septembre 2025.

Visite gratuite du Musée Immersif Yves Rocher 20 et 21 septembre Maison Yves Rocher Morbihan

Départs de visite toutes les 15 minutes, de 10h00 à 18h15, sans interruption. Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Entrez dans les coulisses de l’une des plus grandes marques françaises de cosmétique et embarquez pour un parcours spectacle de 45 minutes qui ravira petits et grands !

Notre musée à La Gacilly propose une plongée immersive dans l’univers Yves Rocher à travers 5 salles thématiques, aux décors surprenants, qui vous content l’histoire et les valeurs de la Marque, le génie du végétal et les secrets de la Cosmétique Végétale©.

Votre déambulation débute par l’histoire du fondateur Yves Rocher sur ces terres bretonnes et se poursuit dans une salle spectaculaire qui met en scène le génie du végétal en immersion dans les landes qui entourent La Gacilly.

Percez ensuite les secrets de la Cosmétique Végétale© en prenant place dans un laboratoire recréé et plongez au cœur du travail des experts Yves Rocher.

Montez vers le grenier où tout a commencé pour Yves Rocher s’achève dans une dernière salle pour découvrir la Fondation Yves Rocher et ses projets engagés en faveur de la biodiversité à travers le monde.

Des innovations techniques et des mises en scène spectaculaires au cœur de la nature inspirante, d’une marque engagée et d’un territoire préservé, pour une aventure où l’on en prend plein les yeux !

Nouveauté 2025 : découvrez le nouveau film de la Fondation Yves Rocher. Laissez-vous embarquer au cœur des actions de terrain, et célébrez avec la Fondation trois décennies d’engagement pour la planète.

Maison Yves Rocher le moulin, le bout du pont, 56200 La Gacilly La Gacilly 56200 La Gacilly Morbihan Bretagne 02 99 08 37 36 https://www.maisonyvesrocher.fr https://binged.it/2KzaLXf Yves Rocher a souhaité dévoiler de l’intérieur ce qui fait d’elle une marque si unique à travers le monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. A l’image de la Marque, la Maison Yves Rocher s’engage au quotidien pour préserver et valoriser le monde végétal, berceau de la biodiversité.

Résolument tournée vers le plaisir et la découverte, la Maison Yves Rocher accueille les visiteurs dans trois espaces : le Musée Immersif créé en 2017, le restaurant Le Végétarium, où la gourmandise s’exprime avec convivialité au fil des saisons, et la Boutique & Institut où sont proposés les soins et les produits de la Cosmétique Végétale©. de nombreux parkings à proximité. Equipements PMR. sur place : un musée, une boutique, un restaurant

Journées européennes du patrimoine 2025

©Emmanuel Berthier