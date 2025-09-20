Visite gratuite du musée Musée des civilisations – Daniel Pouget Saint-Just-Saint-Rambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée des Civilisations Daniel Pouget vous ouvre ses portes gratuitement de 14h à 18h afin de découvrir ou revisiter les collections d’ethnographie locale et extra-européenne.

L’occasion également de voir ou recoir l’exposition Maraîchage une culture, locale: La production maraîchère caractérise l’économie de la commune de Saint-Just Saint-Rambert. Depuis la création du canal du Forez jusqu’aux formes contemporaines de distribution en circuits courts, l’exposition met en lumière cette activité agricole emblématique et donne l’opportunité au visiteur de s’interroger sur le développement de l’agriculture local et sur son rôle sociétal.

Entrée Gratuite, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».

