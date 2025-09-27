Visite gratuite du rucher BeeApiParis au Parc André-Citroën Parc André Citroën Paris

Visite gratuite du rucher BeeApiParis au Parc André-Citroën Parc André Citroën Paris samedi 27 septembre 2025.

L’association BeeApiParis organise une visite gratuite du rucher installé au cœur du Parc André Citroën (15e arrondissement).

Au programme :

– Découverte des abeilles et sensibilisation à l’apiculture urbaine

– Vente de miel récolté localement

– Animations ludiques pour petits et grands

Cet évènement est ouvert à tous et a pour objectif de faire connaître le rôle essentiel des abeilles en ville dans une ambiance conviviale et familiale.

Une après-midi gratuite pour découvrir les abeilles et le rucher du Parc André Citroën en famille.

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T18:30:00+02:00

Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris