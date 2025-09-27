Visite gratuite du rucher BeeApiParis au Parc André-Citroën Parc André Citroën Paris
Visite gratuite du rucher BeeApiParis au Parc André-Citroën Parc André Citroën Paris samedi 27 septembre 2025.
L’association BeeApiParis organise une visite gratuite du rucher installé au cœur du Parc André Citroën (15e arrondissement).
Au programme :
– Découverte des abeilles et sensibilisation à l’apiculture urbaine
– Vente de miel récolté localement
– Animations ludiques pour petits et grands
Cet évènement est ouvert à tous et a pour objectif de faire connaître le rôle essentiel des abeilles en ville dans une ambiance conviviale et familiale.
Une après-midi gratuite pour découvrir les abeilles et le rucher du Parc André Citroën en famille.
Le samedi 27 septembre 2025
de 14h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris