visite gratuite Musée des tourneurs sur bois Aiguines

visite gratuite 20 et 21 septembre Musée des tourneurs sur bois Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Musée des tourneurs sur bois Place de la Résistance, 83630 Aiguines, France Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494709917 https://museedestourneurssurbois.com Les collections représentent un Patrimoine rare, témoignage d’un savoir-faire unique sur lequel, s’appuient chaque jour, les tourneurs actuels. Ce qui a changé aujourd’hui, ce sont les pièces, leurs fonctions, leurs destinations… et par la même c’est le métier qui a changé ; l’artisan est devenu un artiste. D’hier à aujourd’hui, de l’artisanat à l’art,d’un patrimoine reconnu au développement international d’une production artistique, l’histoire mérite d’être racontée,expliquée, développée. En voiture : -De Nice : A8 sortie Le Muy, traverser Draguignan, Flayosc, Villecroze, Aups puis prendre la direction Lac de Sainte Croix, Aiguines, Gorges du Verdon. -De Marseille : A51 sortie Cadarache, traverser Gréoux, Riez, direction Moustiers Sainte Marie, puis suivre Aiguines, Gorges du Verdon. -De Avignon : A8 Cavaillon, Salon de provence, Aix en provence, St maximin, Barjol, Aups. Puis suivre Aiguines, Gorges du Verdon. En train : – Gare TGV de Draguignan / Les Arcs sur Argens (à 55 km) – Gare TGV de Manosque (à 65 km)

