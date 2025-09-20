Visite guidé du musée des Amis du vieux Corbie Musée des Amis du vieux Corbie Corbie

Visite guidé du musée des Amis du vieux Corbie 20 et 21 septembre Musée des Amis du vieux Corbie Somme

ouvert et gratuit pour toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée du musée des Amis du vieux Corbie à 14 h 30 et à 16 h 00 : durée une heure environ.

Musée des Amis du vieux Corbie 13 bis place de la République Corbie 80800 Centre-ville Somme Hauts de France https://musee-des-amis-du-vieux-corbie.jimdosite.com/ Le musée des Amis du vieux Corbie, fondé en 1981, conserve des vestiges lapidaires de l’ancienne abbaye de Corbie et des objets concernant l’histoire de la ville. parking gratuit sur la place de la République

Les Amis du vieux Corbie