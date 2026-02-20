VISITE GUIDÉE · Le Camp celtique Coulonces Merri

VISITE GUIDÉE · Le Camp celtique

Coulonces Camp de Bierre Merri Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Parcourez ce vaste éperon rocheux, fortifié par une enceinte et des murs de barrage à l’Âge du fer.

Découvrez comment le site a été aménagé pour sa défense, quelles techniques ont été employées pour ériger ses hauts remparts de pierres et quelle alchimie permettait d’élaborer le métal à l’époque des Celtes.

Visite guidée ponctuée de petits jeux, pour les adultes et les enfants, de manipulations et de petites expériences pour découvrir le patrimoine de façon originale, en famille ou entre amis ! .

Coulonces Camp de Bierre Merri 61160 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE GUIDÉE · Le Camp celtique

L’événement VISITE GUIDÉE · Le Camp celtique Merri a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom