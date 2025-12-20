Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le cycle des visites guidées pour l’exposition Figures d’enfance se termine…

Cette fois-ci ce sera la thématique des poses prises par les enfants dans les oeuvres qui ferait l’objet de la visite.

La manière avec laquelle les artistes ont représenté les enfants est relative à l’époque à laquelle l’œuvre a été réalisée.

Gratuit sur réservation .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles

The cycle of guided tours for the exhibition Figures d?enfance comes to an end…

This time, the tour will focus on the theme of children’s poses in the works.

