Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande
Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande samedi 27 décembre 2025.
Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Le cycle des visites guidées pour l’exposition Figures d’enfance se termine…
Cette fois-ci ce sera la thématique des poses prises par les enfants dans les oeuvres qui ferait l’objet de la visite.
Le cycle des visites guidées pour l’exposition Figures d’enfance se termine…
Cette fois-ci ce sera la thématique des poses prises par les enfants dans les oeuvres qui ferait l’objet de la visite.
La manière avec laquelle les artistes ont représenté les enfants est relative à l’époque à laquelle l’œuvre a été réalisée.
Gratuit sur réservation .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles
The cycle of guided tours for the exhibition Figures d?enfance comes to an end…
This time, the tour will focus on the theme of children’s poses in the works.
L’événement Visite guidée 1,2,3 ….. soleil ! au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Val de Garonne