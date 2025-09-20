Visite guidée – 1804, l’affaire du duc d’Enghien Château de Vincennes Vincennes

Visite guidée – 1804, l’affaire du duc d’Enghien 20 et 21 septembre Château de Vincennes Val-de-Marne

Réservation préalable, le jour même, au stand de l’association dans la cour d’honneur du Château. Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite. Visites limitées à 17 personnes. Personnes valides, chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:15:00 – 2025-09-21T16:15:00

Evocation de l’exécution du duc d’Enghien dans les fossés du Château.

Visite organisée par la Société des Amis de Vincennes.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes, France Premier manoir construit par Philippe-Auguste. Donjon construit par Charles V entre 1364 et 1370, complété entre 1373 et 1380 par l'élévation de la grande enceinte. Fondation de la Sainte-Chapelle en 1379 (travaux achevés par Henri II en 1552). Château réorganisé au XVIIe siècle par Louis Le Vau : basse-cour avec les communs, cour du donjon, cour du "château neuf" en bordure de laquelle il construit le pavillon du Roi et le pavillon de la Reine. Aménagé en place militaire au XIXe siècle, restauré après la Seconde Guerre mondiale, il abrite les services historiques de l'armée depuis 1948.

