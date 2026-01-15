VISITE GUIDÉE 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN 2026 Lodève

VISITE GUIDÉE 2026 DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN 2026

Prenez de la hauteur à Lodève ! Montez au sommet du clocher de la cathédrale, découvrez ses secrets à chaque étage, et profitez d’un panorama à couper le souffle sur la ville et ses paysages. Une visite guidée inédite, entre histoire, architecture et sensations fortes. 220 marches pour 57 mètres de haut, une expérience unique !

Une ascension aussi riche que passionnante… Prêt(e) à relever le défi ? Partez à l’assaut du clocher de la cathédrale de Lodève et prenez de la hauteur avec le clocher de Lodève lors d’une visite guidée exceptionnelle ! Gravissez ses 220 marches et découvrez, à chaque étage, les secrets de cette imposante construction jusqu’à atteindre son belvédère. Une fois au sommet, laissez-vous émerveiller par une vue panoramique à 360° sur la ville et son écrin de verdure. Une expérience vertigineuse… et inoubliable !

Bien plus qu’un simple support pour les cloches, le clocher a aussi servi de poste de guet et de tour défensive au fil des siècles.

Au fil de la visite, nous vous dévoilerons les grandes étapes de sa construction, de ses fondations médiévales à sa silhouette actuelle. Vous plongerez dans l’histoire du gothique méridional, découvrirez la figure emblématique de Saint-Fulcran et comprendrez les spécificités d’une cité épiscopale. .

English:

Take to the skies in Lodève! Climb to the top of the cathedral?s bell tower, discover its secrets on every floor, and enjoy breathtaking panoramic views of the town and its landscapes. A unique guided tour, combining history, architecture and thrills. 220 steps for 57 meters high, a unique experience!

