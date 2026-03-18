VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM Villetelle
VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM Villetelle dimanche 22 mars 2026.
VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM
Villetelle Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Visite guidée en 3D des vestiges archéologiques Ambrussum Villetelle Dimanche 22 mars à 15h
Équipés de tablettes 3D, à chaque étape de votre visite, le guide vous proposera une immersion dans l’Ambrussum du Ier siècle de notre ère grâce à des restitutions virtuelles des monuments en réalité augmentée à 360°. Une visite inédite pour rendre plus parlantes les arases de murs et pierres énigmatiques encore visibles sur le site.
+ d’infos 04 67 02 22 33 www.ambrussum.fr
– Plein tarif 5€ TR 4€ Gratuit < 12ans Une pièce d’identité devra être présentée à l’accueil du musée pour le prêt des tablettes. . Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3D guided tour of the archaeological remains Ambrussum Villetelle Sunday, March 22 at 3pm
L’événement VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM Villetelle a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT PAYS DE LUNEL