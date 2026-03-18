VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM

Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Visite guidée en 3D des vestiges archéologiques Ambrussum Villetelle Dimanche 22 mars à 15h

Équipés de tablettes 3D, à chaque étape de votre visite, le guide vous proposera une immersion dans l’Ambrussum du Ier siècle de notre ère grâce à des restitutions virtuelles des monuments en réalité augmentée à 360°. Une visite inédite pour rendre plus parlantes les arases de murs et pierres énigmatiques encore visibles sur le site.

+ d’infos 04 67 02 22 33 www.ambrussum.fr

– Plein tarif 5€ TR 4€ Gratuit < 12ans Une pièce d’identité devra être présentée à l’accueil du musée pour le prêt des tablettes. . Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3D guided tour of the archaeological remains Ambrussum Villetelle Sunday, March 22 at 3pm

L’événement VISITE GUIDEE 3D DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES SITE AMBRUSSUM Villetelle a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT PAYS DE LUNEL