Visite guidée à 16h | Château Ladesvignes Ladesvignes Château Ladesvignes Pomport Dordogne

Début : 2025-07-03 16:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Le Château Ladesvignes vous invite à suivre une visite guidée dans le domaine viticole, chaque jeudi d’été.

SUR RESERVATION.

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 30 67

English : Visite guidée à 16h | Château Ladesvignes

Château Ladesvignes invites you to take a guided tour of the winery every Thursday during the summer.

RESERVATION REQUIRED.

German : Visite guidée à 16h | Château Ladesvignes

Das Château Ladesvignes lädt Sie im Sommer jeden Donnerstag zu einer Führung durch das Weingut ein.

AUF RESERVIERUNG.

Italiano :

Château Ladesvignes vi invita a partecipare a una visita guidata della cantina ogni giovedì durante l’estate.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Espanol : Visite guidée à 16h | Château Ladesvignes

Château Ladesvignes le invita a realizar una visita guiada por la bodega todos los jueves del verano.

RESERVA OBLIGATORIA.

