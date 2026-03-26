Visite guidée à 2 voix avec l’association Le Girofard au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Visite guidée à 2 voix avec l’association Le Girofard au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Visite guidée à 2 voix avec l’association Le Girofard au Musée Marzelles

L’association bordelaise Le Girofard est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de convivialité pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans intersexe, non binaire et leurs allié-e-s.

Aussi, dans le cadre de l’exposition rosemarguerite, le Musée Marzelles a sollicité l’association afin d’aborder lors d’une visite guidée les questions de genre et ce, en écho au travail de Ghislaine Portalis.

En effet, Ghislaine Portalis aborde au-travers de ses œuvres également ces thématiques et plus particulièrement la place des femmes dans la société comme dans l’imaginaire collectif ainsi que la question de la réversibilité.

Il y aura le samedi 11 avril, deux visites guidées qui seront animés par une des médiatrices du musée et un membre de l’association. Ces 2 visites guidées auront donc lieu pour la première à 15 h et pour la seconde à 16 h 30.

Gratuit

Tout public .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Visite guidée à 2 voix avec l’association Le Girofard au Musée Marzelles

2-voice guided tour with Le Girofard association at Musée Marzelles

L’événement Visite guidée à 2 voix avec l’association Le Girofard au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Val de Garonne