Visite guidée à Berry-au-Bac « La cote 108 et son cratère de mine » Oulches-la-Vallée-Foulon samedi 8 novembre 2025.
RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Venez visiter ce site témoin de la guerre des mines durant la Première Guerre !
Venez découvrir la Cote 108 à Berry-au-Bac lors d’une visite exceptionnelle avec Cyrille Delahaye, guide-conférencier, en partenariat avec l’association Correspondance Cote 108 .
Afin de mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale et classé monument historique depuis 1937, suivez notre guide pour cette visite guidée d’une durée de 2 à 3 heures !
RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames à 14h pour le départ (avant de rallier la Cote 108 à Berry-au-Bac à bord de votre véhicule personnel)… .
RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr
English :
Come and visit this site that bears witness to mine warfare during the First World War!
German :
Besuchen Sie diesen Ort, der Zeuge des Minenkriegs während des Ersten Weltkriegs ist!
Italiano :
Venite a visitare questo sito che testimonia la guerra di mine durante la Prima Guerra Mondiale!
Espanol :
Venga a visitar este yacimiento que atestigua la guerra de minas durante la Primera Guerra Mundial
