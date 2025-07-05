Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez visiter ce site témoin de la guerre des mines durant la Première Guerre !

Venez découvrir la Cote 108 à Berry-au-Bac lors d’une visite exceptionnelle avec Cyrille Delahaye, guide-conférencier, en partenariat avec l’association Correspondance Cote 108 .

Afin de mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale et classé monument historique depuis 1937, suivez notre guide pour cette visite guidée d’une durée de 2 à 3 heures !

RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames à 14h pour le départ (avant de rallier la Cote 108 à Berry-au-Bac à bord de votre véhicule personnel)… .

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

English :

Come and visit this site that bears witness to mine warfare during the First World War!

German :

Besuchen Sie diesen Ort, der Zeuge des Minenkriegs während des Ersten Weltkriegs ist!

Italiano :

Venite a visitare questo sito che testimonia la guerra di mine durante la Prima Guerra Mondiale!

Espanol :

Venga a visitar este yacimiento que atestigua la guerra de minas durante la Primera Guerra Mundial

L’événement Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2025-01-23 par OT du Pays de Laon