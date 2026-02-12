Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

2026-04-10

Venez visiter ce site témoin de la guerre des mines durant la Première Guerre !

Afin de mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale et classé monument historique depuis 1937, suivez le guide de l’association Correspondance Cote 108 pour cette visite guidée gratuite d’une durée de 2 heures !

RV à 14h au départ de la Caverne du Dragon… (déplacement en véhicule personnel) .

Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France

English :

Come and visit this site that bears witness to mine warfare during the First World War!

