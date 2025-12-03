Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen mercredi 3 décembre 2025.

Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 15:15:00

Date(s) :

2025-12-03

Immédiatement combattu par les autorités, cet art urbain ou street-art est rapidement récupéré par le monde officiel de l’art mais demeure un courant contestataire.

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées.

À la fin des années 1960, dans les rues des grandes villes américaines, un nouveau mode d’expression populaire fait son apparition, le graffiti.

Lointain descendant de pratiques millénaires, il trouve un terreau favorable à son épanouissement au cours de la décennie suivante marquée par un contexte de crise économique, de naissance du mouvement hip hop et de remise en question des médiums artistiques traditionnels. Immédiatement combattu par les autorités, cet art urbain ou street-art est rapidement récupéré par le monde officiel de l’art mais demeure un courant contestataire.

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte

Immediately opposed by the authorities, this urban or street art was quickly co-opted by the official art world, but remains a protest movement.

The visit will be an opportunity to discover the artists who have made Caen their playground, and the different techniques used.

German : Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte

Von den Behörden sofort bekämpft, wurde diese urbane Kunst oder Street-Art schnell von der offiziellen Kunstwelt vereinnahmt, bleibt aber eine Protestströmung.

Der Besuch bietet die Gelegenheit, die Künstler, die Caen zu ihrem Spielplatz gemacht haben, und die verschiedenen Techniken, die sie anwenden, zu entdecken.

Italiano :

Subito osteggiata dalle autorità, questa arte urbana o street-art è stata rapidamente cooptata dal mondo dell’arte ufficiale, ma rimane un movimento di protesta.

La visita sarà l’occasione per scoprire gli artisti che hanno fatto di Caen il loro terreno di gioco e le diverse tecniche che utilizzano.

Espanol :

Inmediatamente contestado por las autoridades, este arte urbano o street-art fue rápidamente cooptado por el mundo artístico oficial, pero sigue siendo un movimiento de protesta.

La visita será una oportunidad para descubrir a los artistas que han hecho de Caen su patio de recreo y las diferentes técnicas que utilizan.

L’événement Visite guidée À Caen, le street-art | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Caen la Mer