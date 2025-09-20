Visite guidée à deux voix ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

Visite guidée à deux voix Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 ARA – Autour des Rythmes Actuels Nord

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

De la cour du 301 aux multiples salles de pratiques musicales au premier étage du bâtiment en passant par le sous-sol, l’ARA propose une visite guidée à 2 voix qui permettra au public de découvrir le lieu, de s’entendre conter son histoire et celle de l’ARA tout en assistant à de courtes présentations musicales reprenant quelques courants de l’histoire des musiques actuelles.

L'hôtel particulier dans lequel l'association ARA est installée a connu plusieurs vies. En partie inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il fut construit pour Les Prouvost, grande famille d'industriels du textile, sur le modèle des demeures parisiennes en vogue à la fin du 18ème siècle. Puis, il est passé aux mains du gouvernement de Vichy, qui l'a transformé en commissariat. L'association ARA – Autour des Rythmes Actuels qui l'habite depuis 1993, a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l'égalité des chances, l'esprit collectif et le respect des cultures.

© François Vergin