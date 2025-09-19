Visite guidée à deux voix de l’exposition » Sumō – L’équilibre absolu » Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Nice

Visite guidée à deux voix de l’exposition » Sumō – L’équilibre absolu » 19 et 20 septembre Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Gratuit, réservations obligatoires

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

Profitez d’une visite de l’exposition Sumō – L’équilibre absolu, accompagnés de Thibaud Ricci, président du Club Paris Sumo, et d’une médiatrice.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

