Visite guidée à deux voix français-breton de l’Exposition 1,2,3 Couleur à la Galerie de Rohan Galerie de Rohan Landerneau

Visite guidée à deux voix français-breton de l'Exposition 1,2,3 Couleur à la Galerie de Rohan Samedi 20 septembre, 16h00 Galerie de Rohan Finistère

Pas de réservation. Renseignements au 02 56 31 28 15

2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pour célébrer son dixième anniversaire, la Galerie de Rohan vous invite à une exposition festive et haute en couleurs « 1,2,3 Couleur ! » conçue par Lénaïck Durel : une incitation joyeuse, une invitation à jouer, telle 1, 2, 3 Soleil ! et à entrer dans le champ optique de la lumière.

Accompagnés par une médiatrice culturelle de la galerie et en partenariat avec l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz, vous découvrirez l’exposition « 1,2,3 couleur ! » d’une manière originale.

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02 56 31 28 15 https://galeriederohan.landerneau.bzh/ S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art contemporain en Bretagne.

Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines.

La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Landerneau