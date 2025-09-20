Visite guidée à deux voix Roubaix

2 rue de Wasquehal – Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Cette visite, organisée conjointement par les Amis du Monastère et Saisons Zéro, propose une découverte du site à travers deux regards croisés.

English :

This tour, organized jointly by the Friends of the Monastery and Saisons Zéro, offers two different ways of exploring the site.

German :

Dieser Besuch, der gemeinsam von den Freunden des Klosters und Saisons Zéro organisiert wird, bietet eine Entdeckung des Ortes aus zwei verschiedenen Blickwinkeln.

Italiano :

Questo tour, organizzato congiuntamente dagli Amici del Monastero e da Saisons Zéro, offre due modi diversi di esplorare il sito.

Espanol :

Esta visita, organizada conjuntamente por los Amigos del Monasterio y Saisons Zéro, ofrece dos maneras diferentes de explorar el lugar.

