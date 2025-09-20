Visite guidée à deux voix Roubaix
Visite guidée à deux voix Roubaix samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée à deux voix
2 rue de Wasquehal – Roubaix
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Cette visite, organisée conjointement par les Amis du Monastère et Saisons Zéro, propose une découverte du site à travers deux regards croisés.
2 rue de Wasquehal – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France
English :
This tour, organized jointly by the Friends of the Monastery and Saisons Zéro, offers two different ways of exploring the site.
German :
Dieser Besuch, der gemeinsam von den Freunden des Klosters und Saisons Zéro organisiert wird, bietet eine Entdeckung des Ortes aus zwei verschiedenen Blickwinkeln.
Italiano :
Questo tour, organizzato congiuntamente dagli Amici del Monastero e da Saisons Zéro, offre due modi diversi di esplorare il sito.
Espanol :
Esta visita, organizada conjuntamente por los Amigos del Monasterio y Saisons Zéro, ofrece dos maneras diferentes de explorar el lugar.
