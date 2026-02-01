Visite guidée à distance Abbaye du Mont-Saint-Michel Salle AIEC Cambo-les-Bains

Visite guidée à distance Abbaye du Mont-Saint-Michel

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez découvrir l’abbaye du Mont-Saint-Michel lors d’une visite à distance menée par un guide profesionnel du centre des monuments nationaux. Une visite participative et dynamique ouverte à tou.te.s. Sur réservation. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée à distance Abbaye du Mont-Saint-Michel Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Cambo les Bains