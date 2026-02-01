Visite guidée à distance Abbaye du Mont-Saint-Michel Salle AIEC Cambo-les-Bains
Visite guidée à distance Abbaye du Mont-Saint-Michel
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Venez découvrir l’abbaye du Mont-Saint-Michel lors d’une visite à distance menée par un guide profesionnel du centre des monuments nationaux. Une visite participative et dynamique ouverte à tou.te.s. Sur réservation. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
