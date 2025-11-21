Visite guidée à distance Carcassonne Salle AIEC Cambo-les-Bains
Visite guidée à distance Carcassonne Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 21 novembre 2025.
Visite guidée à distance Carcassonne
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Château et remparts de la cité de Carcassonne. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
English : Visite guidée à distance Carcassonne
German : Visite guidée à distance Carcassonne
Italiano :
Espanol : Visite guidée à distance Carcassonne
L’événement Visite guidée à distance Carcassonne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Cambo les Bains