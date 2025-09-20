Visite guidée à Grand’Rivière RDV au Ponts métallique de Grand’Rivière Grand’Rivière

Visite guidée à Grand’Rivière RDV au Ponts métallique de Grand’Rivière Grand’Rivière samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée à Grand’Rivière Samedi 20 septembre, 08h00 RDV au Ponts métallique de Grand’Rivière Martinique

Sans condition de participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Les ponts métalliques de Grand’Rivière, construits en 1964, témoignent de l’ingéniosité technique et de l’histoire industrielle de la Martinique. Conçus pour franchir les rivières tumultueuses de la commune et faciliter la circulation des habitants, ils furent érigés dans un style inspiré des grandes réalisations métalliques de l’époque, à l’image des ouvrages de Gustave Eiffel.

Ces structures, aujourd’hui intégrées au paysage patrimonial de Grand’Rivière, illustrent à la fois le savoir-faire des ingénieurs de l’époque et l’importance stratégique de la commune dans le développement économique du nord de l’île.

RDV au Ponts métallique de Grand’Rivière 14.870191, -61.166527 Grand’Rivière 97218 Potiche Martinique Martinique +33 (0)6 74 61 76 11 https://www.instagram.com/assopgr/;https://www.facebook.com/Smuriel972/ Les ponts métalliques de Grand’Rivière, construits en 1964, témoignent de l’ingéniosité technique et de l’histoire industrielle de la Martinique. Conçus pour franchir les rivières tumultueuses de la commune et faciliter la circulation des habitants comme des marchandises, ils furent érigés dans un style inspiré des grandes réalisations métalliques de l’époque, à l’image des ouvrages de Gustave Eiffel.

Ces structures, aujourd’hui intégrées au paysage patrimonial de Grand’Rivière, illustrent à la fois le savoir-faire des ingénieurs de l’époque et l’importance stratégique de la commune dans le développement économique du nord de l’île. En voiture – Transport MT depuis Basse-Pointe. Possibilité de se garer à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

© ACPGR 2025