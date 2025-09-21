Visite guidée à Grand’Rivière RDV place du front de mer de Grand’Rivière Grand’Rivière

Visite guidée à Grand’Rivière RDV place du front de mer de Grand’Rivière Grand’Rivière dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée à Grand’Rivière Dimanche 21 septembre, 08h30 RDV place du front de mer de Grand’Rivière Martinique

Sans condition de participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Découverte des monuments et architectures de Grand’Rivière

À travers une balade commentée au fil des ruelles, les visiteurs sont invités à découvrir la richesse architecturale et patrimoniale de Grand’Rivière.

Cette promenade met en lumière :

L’église paroissiale, témoin de la foi et de l’histoire de la communauté riveraine,

témoin de la foi et de l’histoire de la communauté riveraine, Les constructions traditionnelles des habitants, révélant les savoir-faire locaux et les adaptations à l’environnement,

révélant les savoir-faire locaux et les adaptations à l’environnement, Des lieux insolites et détails architecturaux méconnus, qui racontent la vie quotidienne et l’évolution urbaine de la commune.

Une immersion vivante dans l’âme de Grand’Rivière, où chaque ruelle et chaque bâtiment porte la mémoire de plusieurs générations.

RDV place du front de mer de Grand’Rivière 14.874760, -61.179767 Grand’Rivière 97218 Martinique Martinique +33(0)6 74 61 76 11 https://www.instagram.com/assopgr/;https://www.facebook.com/Smuriel972/ – L’église paroissiale, témoin de la foi et de l’histoire de la communauté riveraine.

– Les constructions traditionnelles des habitants, révélant les savoir-faire locaux et les adaptations à l’environnement.

– Des lieux insolites et détails architecturaux méconnus, qui racontent la vie quotidienne et l’évolution urbaine de la commune. En voiture – Transport MT depuis Basse-Pointe – des parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© ACPGR 2025