Visite guidée à la Chandelle Fontenay-le-Comte

Début : 2025-10-26 20:00:00

fin : 2025-10-26 21:15:00

Deux siècles, deux hommes, une même demeure, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.

Après avoir affichée complète ses visite guidées théâtralisées à la chandelle, Pauline Sulletis ouvre de nouvelles dates pour sa parenthèse nocturne.

Venez faire connaissance avec Nicolas rapin constructeur du château et Octave de Rochebrune propriétaire émérite de Terre-Neuve au travers des pièces éclairées à la lueur des bougies accompagné de Pauline munie de ses histoires, autour de ces personnages et de sa célèbre chandelle.

Les dimanches 19 et 26 octobre de 20h00 à 21h15

15 places par session

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Two centuries, two men, one home: Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.

German :

Zwei Jahrhunderte, zwei Männer, ein Haus: Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.

Italiano :

Due secoli, due uomini, una casa, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.

Espanol :

Dos siglos, dos hombres, un hogar, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.

