Visite guidée à la Chandelle Fontenay-le-Comte

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2025-10-26 20:00:00
fin : 2025-10-26 21:15:00
2025-10-26
Deux siècles, deux hommes, une même demeure, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.
Après avoir affichée complète ses visite guidées théâtralisées à la chandelle, Pauline Sulletis ouvre de nouvelles dates pour sa parenthèse nocturne.
Venez faire connaissance avec Nicolas rapin constructeur du château et Octave de Rochebrune propriétaire émérite de Terre-Neuve au travers des pièces éclairées à la lueur des bougies accompagné de Pauline munie de ses histoires, autour de ces personnages et de sa célèbre chandelle.
Les dimanches 19 et 26 octobre de 20h00 à 21h15
15 places par session
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
English :
Two centuries, two men, one home: Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.
German :
Zwei Jahrhunderte, zwei Männer, ein Haus: Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.
Italiano :
Due secoli, due uomini, una casa, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.
Espanol :
Dos siglos, dos hombres, un hogar, Nicoals Rapin, Octave Rochebrune.
