Visite guidée à la découverte de Brou Office de Tourisme Brou

Visite guidée à la découverte de Brou Samedi 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Ce parcours permet de plonger dans l’histoire de Brou, ancienne baronnie du Perche Gouët, tout en profitant de son ambiance paisible et verdoyante.

Flânez au cœur de Brou, charmante petite ville d’Eure-et-Loir, et embarquez pour une balade guidée d’une heure environ. Accompagnés par un guide passionné, vous découvrirez les trésors de son centre historique : l’église romane Saint Lubin du 12ᵉ siècle, la chapelle Saint Marc, les élégantes maisons à pans de bois, l’hôtel de ville du 19ᵉ siècle, la halle, ainsi que les anciens lavoirs bordant l’Ozanne.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme.

Office de Tourisme Rue de la Chevalerie 28160 Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Grand Châteaudun Tourisme