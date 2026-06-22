Visite guidée A la découverte de la Bazoche-Gouet La Bazoche-Gouet
Visite guidée A la découverte de la Bazoche-Gouet La Bazoche-Gouet jeudi 16 juillet 2026.
La Bazoche-Gouet
Visite guidée A la découverte de la Bazoche-Gouet
La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Visite commentée pour découvrir l’histoire du bourg et de l’église de la Bazoche-Gouët.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .
La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Guided tour to discover the history of the village and the church of La Bazoche-Gou%EBt.
L’événement Visite guidée A la découverte de la Bazoche-Gouet La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN