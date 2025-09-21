Visite guidée « A la découverte de la Chabossière et de la cité des Castors » Cité de la Chabossière Couëron

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le quartier de la Chabossière est né de la nécessité de loger les ouvriers des Forges de Basse-Indre. Dans les années 1950, ils entreprennent de construire eux-mêmes leurs logements, dans le cadre d’un mouvement national d’auto-construction connu sous le nom de Castors.

À noter : Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’une mise en valeur des cités Castor de la métropole nantaise, programme à retrouver sur metropole.nantes.fr

Cité de la Chabossière 8 Pl. des Cités, 44220 Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Service Patrimoine – Ville de Couëron