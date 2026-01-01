Visite guidée A la découverte de la Citadelle de Champtoceaux Promenade du Champalud Orée d’Anjou

Visite guidée A la découverte de la Citadelle de Champtoceaux

Promenade du Champalud Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-25 2026-03-25 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-23 2026-08-27 2026-09-23 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-23

Suivez Hélène pour une visite guidée de la cité ligérienne de Champtoceaux…

Avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice, venez découvrir l’histoire à travers les époques du village de Champtoceaux, perchée au-dessus de la Loire suivi d’une ballade jusque sur le site de la citadelle médiévale à la recherche des vestiges féodaux.

La visite guidée de Champtoceaux est proposée toute l’année

– de janvier à juin et de septembre à décembre le 4ème mercredi du mois

– en juillet et août le 4ème jeudi du mois

Tarif 10 € par adulte sauf pour les groupes (devis sur demande et visite sur mesure)

Rendez-vous sur le parking du Champalud à 14h30.

Accessibilité pas de poussette et être bien chaussé. .

Promenade du Champalud Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

English :

Follow Hélène on a guided tour of the Loire town of Champtoceaux…

