Visite guidée : « À la découverte de la commanderie hospitalière de Martrin », Village de Martrin, Martrin

Informations pratiques

Visite guidée : « À la découverte de la commanderie hospitalière de Martrin » 19 et 20 septembre Village de Martrin Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte du village de Martrin

Le village de Martrin possède un riche passé historique. Dès le XIIᵉ siècle, il fut une commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

La visite permet de découvrir l’église, la tour hospitalière, le tombeau du commandeur Penavayre du Salès, la chapelle Saint-Clément et sa clé de voûte aux armoiries du commandeur, ainsi que l’ancien atelier du forgeron.

Le parcours se poursuit dans le village, agrémenté de panneaux explicatifs. De courtes promenades et des randonnées balisées permettent également d’explorer les environs.

Village de Martrin 12550 Martrin Martrin 12550 Aveyron Occitanie 05 65 99 79 65 https://mlartrin.jimdofree.com Le village de Martrin a un riche passé historique et était dès le XIIème siècle une commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Visite de l’église, de la tour hospitalière, du tombeau du commandeur Penavayre du salès, de la chapelle St Clément clé de voute aux armoirie du commandeur, ancien atelier du forgeron, visite du village avec panneaux explicatifs, courtes promenades et randonnées balisées autour du village, parking, toilettes publiques

Découverte du village de Martrin

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