Visite guidée À la découverte de la nacre La Boutique du Nacrier Mont-Saint-Vincent
Visite guidée À la découverte de la nacre La Boutique du Nacrier Mont-Saint-Vincent jeudi 23 avril 2026.
Visite guidée À la découverte de la nacre
La Boutique du Nacrier 5 place du Marché Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez découvrir le travail de la nacre.
Installé à Mont-Saint-Vincent, Pascal Michelot, artisan d’art nacrier, vous expliquera l’origine des coquillages et de la nacre et vous fera une démonstration de son travail découpe, gravure, polissage.
Vous pourrez également découvrir un large choix de ses créations en boutique bijoux, boutons, décoration, etc.
Durée 45 min à 1h.
Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra donner lieu à un remboursement. .
La Boutique du Nacrier 5 place du Marché Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée À la découverte de la nacre
L’événement Visite guidée À la découverte de la nacre Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-03-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II