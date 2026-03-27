Visite guidée À la découverte de la nacre La Boutique du Nacrier Mont-Saint-Vincent

Visite guidée À la découverte de la nacre

La Boutique du Nacrier 5 place du Marché Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 15:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Venez découvrir le travail de la nacre.

Installé à Mont-Saint-Vincent, Pascal Michelot, artisan d’art nacrier, vous expliquera l’origine des coquillages et de la nacre et vous fera une démonstration de son travail découpe, gravure, polissage.

Vous pourrez également découvrir un large choix de ses créations en boutique bijoux, boutons, décoration, etc.

Durée 45 min à 1h.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra donner lieu à un remboursement. .

La Boutique du Nacrier 5 place du Marché Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée À la découverte de la nacre

L’événement Visite guidée À la découverte de la nacre Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-03-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II