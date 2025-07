Visite guidée A la découverte de la ville de Brou Brou

Chapelle Saint Marc / Office de Tourisme Brou Eure-et-Loir

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-25 15:00:00

2025-07-25

Ce parcours permet de plonger dans l’histoire de Brou, ancienne baronnie du Perche Gouët, tout en profitant de son ambiance paisible et verdoyante.

Flânez au cœur de Brou, charmante petite ville d’Eure-et-Loir, et embarquez pour une balade guidée d’une heure environ. Accompagnés par un guide passionné, vous découvrirez les trésors de son centre historique : l’église romane Saint Lubin du 12ᵉ siècle, la chapelle Saint Marc, les élégantes maisons à pans de bois, l’hôtel de ville du 19ᵉ siècle, la halle, ainsi que les anciens lavoirs bordant l’Ozanne.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 2 .

Chapelle Saint Marc / Office de Tourisme Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

This trail plunges you into the history of Brou, a former barony of the Perche Gouët, while enjoying its peaceful, leafy atmosphere.

German :

Auf diesem Weg können Sie in die Geschichte von Brou, einer ehemaligen Baronie des Perche Gouët, eintauchen und gleichzeitig die friedliche und grüne Umgebung genießen.

Italiano :

Questo percorso vi riporta alla storia di Brou, antica baronia del Perche Gouët, godendo di un ambiente tranquillo e verdeggiante.

Espanol :

Este sendero le transportará a la historia de Brou, antigua baronía del Perche Gouët, mientras disfruta de un entorno tranquilo y frondoso.

