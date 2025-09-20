Visite guidée : À la découverte de l’Église rénovée Eglise Saint-Jean Baptiste Megève

Gratuit – Réservation obligatoire

Suivez Sophie Blanchin, guide du patrimoine Savoie Mont Blanc, à la redécouverte de l’église de Megève fraichement rénovée. L’église Saint Jean-Baptiste, dont la plus ancienne partie remonte au XVe siècle, est restée inaccessible au public depuis près de deux ans pour travaux. Après un toilettage complet, comprenant entre autre le nettoyage des retables et des peintures des voûtes et un nouveau revêtement mural du choeur, c’est un décor sans doute aussi lumineux qu’il l’a été au XIXe siècle qui s’offrira à vos yeux. Les techniques de restauration, les choix effectués et les nouveaux éléments visibles vous seront expliqués.

Eglise Saint-Jean Baptiste 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 [{« type »: « phone », « value »: « 0450212728 »}]

© Mairie de Megève