Visite guidée à la découverte de l’hôtel d’Aurès Hôtel d’Aurès Montpellier

Visite guidée à la découverte de l’hôtel d’Aurès 20 et 21 septembre Hôtel d’Aurès Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée – Découverte de l’hôtel d’Aurès

Plongez au cœur de l’histoire en découvrant cet élégant hôtel particulier, niché en plein centre-ville.

Lors de la visite guidée, explorez certains espaces intérieurs rarement accessibles au public, dont un superbe salon orné de délicates gypseries.

Hôtel d'Aurès 14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

© Région Occitanie | David Maugendre