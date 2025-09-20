Visite guidée à la découverte de l’hôtel de ville Hôtel de ville Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Montpellier

Découvrez l’Hôtel de Ville, un monument incontournable de la vie montpelliéraine.

Au programme :

Salle du Conseil municipal

Salle des Rencontres

Et, avec un peu de chance, la rencontre avec M. le Maire dans son bureau.

Hôtel de ville 1 place Georges Frêche 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d'Arènes Hérault Occitanie

© Montpellier Méditerranée Métropole | Christophe Ruiz