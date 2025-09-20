Visite guidée à la découverte de l’hôtel de ville Hôtel de ville Montpellier
Visite guidée à la découverte de l’hôtel de ville Hôtel de ville Montpellier samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
️ Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Montpellier
Découvrez l’Hôtel de Ville, un monument incontournable de la vie montpelliéraine.
Au programme :
- Salle du Conseil municipal
- Salle des Rencontres
- Et, avec un peu de chance, la rencontre avec M. le Maire dans son bureau.
Hôtel de ville 1 place Georges Frêche 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d'Arènes Hérault Occitanie
© Montpellier Méditerranée Métropole | Christophe Ruiz