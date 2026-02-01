Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus Capitainerie du port, 194 Quai Lélia Le Ber Hyères
Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus
dimanche 15 février 2026.
Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus
Capitainerie du port, 194 Quai Lélia Le Ber 194 quai Lélia LE BER Hyères Var
Tarif : 24.2 – 24.2 – 24.2 EUR
Adulte et enfant à partir de 8 ans.
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-10-25 16:30:00
2026-02-15 2026-04-19 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-10-25
Lors d’une randonnée hors des sentier battus, votre guide vous dévoilera les secrets de l’île et des points de vue sublimes et sauvages. Territoire du Parc National de Port-Cros, l’île de Porquerolles recèle les richesses d’une nature préservée
Capitainerie du port, 194 Quai Lélia Le Ber 194 quai Lélia LE BER Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 reservation@provencemed.com
English : Guided tour on Porquerolles island
During a hike off the beaten track, your guide will reveal the secrets of the island and the sublime and wild viewpoints. The island of Porquerolles is part of the Port-Cros National Park and is home to a wealth of preserved nature:
L'événement Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus Hyères