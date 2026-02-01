Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus Capitainerie du port, 194 Quai Lélia Le Ber Hyères

Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus

Capitainerie du port, 194 Quai Lélia Le Ber 194 quai Lélia LE BER Hyères Var

Tarif : 24.2 – 24.2 – 24.2 EUR

Adulte et enfant à partir de 8 ans.

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

2026-02-15 2026-04-19 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-10-25

Lors d’une randonnée hors des sentier battus, votre guide vous dévoilera les secrets de l’île et des points de vue sublimes et sauvages. Territoire du Parc National de Port-Cros, l’île de Porquerolles recèle les richesses d’une nature préservée

English : Guided tour on Porquerolles island

During a hike off the beaten track, your guide will reveal the secrets of the island and the sublime and wild viewpoints. The island of Porquerolles is part of the Port-Cros National Park and is home to a wealth of preserved nature:

L’événement Visite guidée à la découverte de Porquerolles, hors des sentiers battus Hyères a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Provence Méditerranée