Visite guidée à la découverte des zones restaurées du jardin, Giardino di Ninfa, Norma

Visite guidée à la découverte des zones restaurées du jardin 6 et 7 juin Giardino di Ninfa Latina

Entrée payante : 15,75 euros par personne. Réservation obligatoire sur le site : [https://www.giardinodininfa.eu/.](https://www.giardinodininfa.eu/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion de « Rendez-vous dans le jardin », promu par APGI Association des parcs et jardins d’Italie, le Jardin de Ninfa adhère à l’initiative avec un programme spécial les jours du 6 et 7 juin.

Pour les deux journées, il sera possible de participer à un parcours dédié à la découverte des zones concernées par les interventions du projet PNRR « Le jardin de Ninfa : du souvenir du passé à la nouvelle résilience et durabilité ». En plus de l’Hortus Conclusus, le public pourra également accéder à la zone muséale de la centrale hydroélectrique, pour approfondir les actions de protection environnementale et de gestion durable des ressources hydriques menées par la Fondation Roffredo Caetani.

Les initiatives se déroulent dans le cadre du parcours de visite habituel du jardin, réservable sur le site www.giardinodininfa.eu, et ne comportent aucun coût supplémentaire par rapport à la contribution d’entrée.

Giardino di Ninfa Via Provinciale Ninfina 68 04012 Cisterna di Latina Norma 04010 Latina Lazio 07731880888 https://www.giardinodininfa.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.giardinodininfa.eu/ »}] [{« link »: « http://www.giardinodininfa.eu »}] Avant de devenir un jardin, Ninfa a été beaucoup de choses : lieu d’un mythe chanté dans des poèmes anciens, ville au centre d’un fief important et productif, emblème de la destruction et de l’abandon; depuis un siècle est un charmant jardin qui se reflète dans les eaux de son fleuve, où les floraisons exubérantes contrastent avec les ruines des tours et des bâtiments.

À l’occasion de « Rendez-vous dans le jardin », promu par APGI Association des parcs et jardins d’Italie, le jardin de Ninfa adhère à l’initiative avec un programme spécial les jours **6 et 7…

©Archivio Fondazione Roffredo Caetani