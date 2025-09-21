Visite guidée : à la découverte du centre de conservation et de restauration du patrimoine des Pyrénées-Orientales Centre de conservation et de restauration du patrimoine Perpignan

Visite guidée : à la découverte du centre de conservation et de restauration du patrimoine des Pyrénées-Orientales 20 et 21 septembre Centre de conservation et de restauration du patrimoine Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le département des Pyrénées-Orientales se distingue en France par la présence d’un centre de conservation et de restauration du patrimoine (CCRP) unique en son genre. Ce centre a pour vocation d’accompagner les communes et leur patrimoine en garantissant la connaissance, la préservation et la mise en valeur des biens culturels du département. Les missions principales du CCRP se déclinent en trois volets :

– Plan-Objet 66 : recensement informatisé des édifices et des objets, documentation, évaluation sanitaire, conservation préventive et curative, et mise en sécurité.

– Restauration des objets mobiliers : sculptures, peintures, textiles, orfèvrerie, etc.

– Valorisation du patrimoine local.

Le CCRP propose ainsi pour les Journées du Patrimoine des visites guidées de ses ateliers de restauration, animées par des professionnels, afin de découvrir les missions et le travail de conservation et de restauration effectués.

Le centre de conservation et de restauration du patrimoine (CCRP 66), service du département des Pyrénées-Orientales, a pour mission d'assurer la connaissance, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels et du patrimoine catalan.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Dinh-Image Maker/CCRP66 pour le Département des Pyrénées-Orientales