Visite guidée — À la decouverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Exploration de l’histoire du livre ancien à partir des collections de la médiathèque.

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

English :

An exploration of the history of antiquarian books, based on the media library?s collections.

German :

Erkundung der Geschichte des alten Buches anhand der Sammlungen der Mediathek.

Italiano :

Un’esplorazione della storia del libro antico basata sulle collezioni della Mediateca.

Espanol :

Un recorrido por la historia del libro antiguo a partir de los fondos de la mediateca.

