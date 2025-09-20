Visite guidée — À la decouverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence
26 place Latour Maubourg Valence
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Exploration de l’histoire du livre ancien à partir des collections de la médiathèque.
Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr
English :
An exploration of the history of antiquarian books, based on the media library?s collections.
German :
Erkundung der Geschichte des alten Buches anhand der Sammlungen der Mediathek.
Italiano :
Un’esplorazione della storia del libro antico basata sulle collezioni della Mediateca.
Espanol :
Un recorrido por la historia del libro antiguo a partir de los fondos de la mediateca.
