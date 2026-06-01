VISITE GUIDÉE à la découverte du Jardin Végétal Astego, Giardino Vegetazionale Astego, Fietta

VISITE GUIDÉE à la découverte du Jardin Végétal Astego Dimanche 7 juin, 10h30 Giardino Vegetazionale Astego Treviso

Il n’est pas nécessaire de réserver un accès libre. Événement en accès libre inclus dans le billet d’entrée au jardin (3 euros adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite guidée

Événement en accès libre inclus dans le billet d’entrée au jardin (3 euros adulte)

Un voyage à travers les terrasses de végétation du jardin Astego qui dans ses 3 hectares de grandeur rassemble des habitats, des plantes, des fleurs, des chemins de jeu et un labyrinthe.

Giardino Vegetazionale Astego via Valderoa 34, 31017 Crespano del Grappa, TV Fietta 31017 Treviso Veneto 339 4038337 https://www.salvatica.it/astego/ https://www.facebook.com/GiardinoVegetazionaleAstego;https://giardinoastego.venetoagricoltura.org/ A Crespano del Grappa il y a un bijou pour les amoureux de la nature : c’est le Jardin Végétatif Astego. Né en tant que pépinière forestière, il a ensuite été transformé en jardin végétatif. Il s’élève à 450 mètres de haut et est structuré sur 16 terrasses avec des murs en pierre sèche. En les parcourant, on reconnaît les écosystèmes du sommet du Mont Grappa aux plaines, avec la végétation typique de ces lieux. Une deuxième section du Jardin concerne des terrasses thématiques telles que des plantes aromatiques, des alimurgiques, des roseraies et des lavanderies, des étangs, des ruisseaux et des tourbières… Une troisième section est structurée en terrasses avec des plantes herbacées regroupées par familles botaniques. Les installations ne manquent pas pour les enfants, les jeunes comme le labyrinthe, le parcours sensoriel, le parcours équilibre.

Visite guidée

© Francesco Galifi